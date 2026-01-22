Βόλος: Επαγγελματίας ο Θανάσης Παπαθανασίου – Γεροφωκάς
Ο 20χρονος τερματοφύλακας Θανάσης Παπαθανασίου – Γεροφωκά έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και πλέον ανήκει στην πρώτη ομάδα του Βόλου.
Ο σύλλογος συνεχίζει να επενδύει στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του και, με επίσημη ανακοίνωση, έκανε γνωστό πως ο Θανάσης Παπαθανασίου – Γεροφωκά που αγωνiζόταν στην Κ-19 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει ότι ένας ακόμη νεαρός ποδοσφαιριστής της που αγωνiζόταν στην Κ-19 υπέγραψε το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.
Ο λόγος για τον 20χρονο τερματοφύλακα Θανάση Παπαθανασίου – Γεροφωκάς ο οποίος με την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου επιβραβεύτηκε η εξαιρετική του πορεία τα προηγούμενα χρόνια στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας».
