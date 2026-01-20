Ο Βόλος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Μάριο Σινανάι.

Παρελθόν από τον Βόλο αποτελεί ο Μάριος Σινανάι, με τον σύλλογο της Μαγνησίας να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Ο 22χρονος μπακ, που ξκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, κατέγραψε μόλις τρεις συμμετοχές με τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδας φέτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Μάριο Σινανάι, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.



