Ο 27χρονος Τσέχος μέσος Άλεξ Κραλ πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Τσέχου μέσου Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μεταγραφή του Άλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό έχει μπει στην τελική ευθεία, με τους «πράσινους» να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για τον 27χρονο (19/5/98) κεντρικό μέσο. Όπως φαίνεται, το κόστος της μεταγραφής δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τη μεταγραφή έχει προαναγγείλει στην εκπομπή των Galacticos στο κανάλι του youtube στο Gazzetta ο Νίκος Αθανασίου , τονίζοντας ότι είναι ο εκλεκτός του Ράφα Μπενίτεθ.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 7'50''

Οι Στέφανος Κοτσόλης και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα δεν ταξίδεψαν με την ομάδα σήμερα για τη Βουδαπέστη, προφανώς για να τρέξουν μεταγεραφικές υποθέσεις κι αναμένεται να αναχωρήσουν την Πέμπτη για τη Βουδαπέστη, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος.

Ο Άλεξ Κραλ, ύψους 1,86 μ., γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσεχία. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία έξι ετών και το ταλέντο του του εξασφάλισε θέση στις ακαδημίες της Σλάβια Πράγας, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα της Σλάβια, όμως το ίδιο καλοκαίρι η ρωσική Σπαρτάκ Μόσχας αναγνώρισε το ανερχόμενο ταλέντο του και τον απέκτησε.

Το συμβόλαιό του με την γερμανική ομάδα, στην οποία αήκει από το 2023, λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι οπότε η περίπτωσή του είναι πιο προσιτή. Στο παρελθόν εκείνος έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Τέπλιτσε, Γουέστ Χαμ, Σπαρτάκ Μόσχας, Σάλκε και Εσπανιόλ.

Τον καιρό που πουλήθηκε από την Σλάβια Πράγας στην Σπαρτάκ Μόσχας αντί 12 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019 έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου της τσεχικής πρωτεύουσας.