Θλάση κι έξω για σημαντικό διάστημα ο Άλβαρο

Ο Άρης ενημέρωσε πως βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Πέδρο Άλβαρο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο και θα λείψει για σημαντικό διάστημα.

Δυσαρέστα νέα προέκυψαν για τον Πέδρο Άλβαρο. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός του Άρη υπέστη θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στο γαστροκνήμιο κι έτσι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες.

Από κει και πέρα οι παίκτες των «κιτρίνων» επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης (20/01) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενεργοποίηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, τρεξίματα υψηλής έντασης και παιχνίδια αγωνιστικής μορφής.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ο Χαμζά Μεντίλ ξεκίνησε με θεραπεία και συνέχισε με ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε έκανε θεραπεία μαζί με τον τραυματία Πέδρο Άλβαρο ενώ απουσίασε ο κλινήρης Φρέντρικ Γένσεν λόγω της ίωσης που συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.