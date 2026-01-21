Τέλος από τον Αστέρα Aktor ο Ντάνι Φερνάντεθ

Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ντάνι Φερνάντεθ.

Παρελθόν από τον Αστέρα Aktor αποτέλεσε ο Ντάνι Φερνάντεθ, η αποχώρηση του οποίου άνοιξε την θέση για τον ερχομό του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη. Ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ που είχε συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του.

Έτσι οι δύο πλευρές έκατσαν και συζήτησαν και θεώρησαν πως είναι καλύτερη λύση να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, με τον Φερνάντεθ να φαίνεται πως έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα έχει κλείσει στην Κρίλια Σοβέτοβ.

Η ανακοίνωση του ASTERAS AKTOR

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Daniel Fernandez Fernandez. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την παρουσία του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.