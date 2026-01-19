Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης «μετακόμισε» από τη Δευτέρα (19/1) στην Τρίπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Αστέρα AKTOR, ως ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet.

Παίκτης του Αστέρα AKTOR πρέπει να θεωρείται ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης. Ο Έλληνας δεξιός μπακ πήρε την ελευθέρας του από την ΑΕΛ Novibet και εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην Τρίπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Αρκάδες.

Ο 29χρονος ακραίος οπισθοφύλακας την Τρίτη (20/1) θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τη νέα του ομάδα, θα «σφραγίσει» τη συμφωνία των δυο πλευρών και θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς.

Οι Κιτρινομπλέ έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Ντάνι Φερνάντεθ, ο οποίος δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και μεταξύ των αρνητικών του εμφανίσεων έκανε τέσσερα πέναλτι, στους αγώνες με ΠΑΟΚ (δύο), Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, με τον Θεσσαλονικιό μπακ να αποτελεί τον αντικταστάτη του. Ο έμπειρος μπακ θα συνθέσει μαζί με τον Νικολάι Άλχο το δίδυμο στο δεξί άκρο της άμυνας του Αστέρα AKTOR.

Ο Δεληγιαννίδης προέρχεται από τις ακδημίες του ΠΑΟΚ και μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε ΟΦΗ, Ξάνθη και Πανσερραϊκό, ενώ έχει την ευχέρεια να παίξει και αριστερό μαπκ. Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 14 εμφανίσεις με την ΑΕΛ Novibet, στην οποία υπέγραψε το περασμένοι καλοκαίρι και έδωσε μια ασίστ στην ισοαπαλία με τον Ατρόμητο. Αξιοσημείωτο πως αγωνίστηκε και στη σπουδαία νίκη των Βυσσινί επί του Άρη.

Από εκεί και πέρα οι Αρκάδες κινούνται στην αγορά και για την απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού, ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση για τη γραμμή κρούσης της ομάδας.