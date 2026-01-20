Κασάπης στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ: «Νιώθω ευλογημένος που έπαιξα σε αυτή την ομάδα»

Ένας από τις μεγάλες μορφές που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Κασάπης μίλησε για την παρουσία του στην Ένωση μέσα από το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας.

Ο Μιχάλης Κασάπης ήταν καλεσμένος στο Meet & Greet πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Κασάπης υπέγραψε αυτόγραφα και εισέπραξε την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ που φωτογραφήθηκε μαζί του.

Επίσης επισκέφτηκε και το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας, με τον Κασάπη να τονίζει μεταξύ άλλων πως νιώθει ευλογημένος που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, προσθέτοντας πως η αγάπη του κόσμου για τον σύλλογο είναι ανεκτίμητη.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Κασάπη στο ΑΕΚ TV

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Μουσείο. Νιώθω ευλογημένος που έπαιξα σε αυτή την ομάδα και μπόρεσα να βάλω ένα λιθαράκι για τη μεγάλη ιστορία της ΑΕΚ. Η ιστορία θα συνεχιστεί να γράφεται ακόμα περισσότερο. Όπως είχε πει και ένας παλιός συμπαίκτης, η ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα.

Βλέπω την αγάπη του κόσμου, αυτή είναι ανεκτίμητη στην ομάδα. Τα πρόσωπα έρχονται και φεύγουν. Η δύναμη της ΑΕΚ είναι ο κόσμος της. Νιώθω πολύ ευλογημένος που έχω παίξει σε αυτή την ομάδα, στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου.

Όταν μου είπε ο Ντούσαν τη μέρα της γιορτής μου ότι μαζί με την Αγγελική την Αρκάδη θα πάω στην Ισπανία να παίξω με τη μικτή Ευρώπης δεν το πίστευα, μου φαινόταν σαν ψέμα. Αλλά όταν πήγα εκεί και διαπίστωσα τα ονόματα που είχα δίπλα μου κατάλαβα πόσο μεγάλο είναι και τι τιμή ήταν για μένα και για την ΑΕΚ μετά το Μαύρο ότι εκπροσώπησα αυτή την ομάδα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση».