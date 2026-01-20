Το δίδυμο των στόπερ της ΑΕΚ περιόρισε τον Ανδρέα Τεττέη και τις επιθετικές μονάδες του Παναθηναϊκού, όπως αποτυπώνεται και μέσα από τους αριθμούς στο Wyscout.

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της εμφατικής επικράτησης της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο 24ωρα έχουν περάσει και ακόμα το όνομα του 28χρονου Σέρβου φορ της Ένωσης είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη συγκλονιστική του επίδοση και τα τέσσερα γκολ που σημείωσε, φτάνοντας τα επτά συνολικά τέρματα στα ντέρμπι με τους «πράσινους».

Ο τίτλος του MVP δεν θα μπορούσε να πάει σε άλλον πέρα από τον Γιόβιτς, ωστόσο την ίδια στιγμή σπουδαίο ματς έχουν κάνει οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας καθώς η ΑΕΚ δεν δέχθηκε ούτε μια μεγάλη ευκαιρία από τον Παναθηναϊκό σε όλο το ντέρμπι. Πέρα από ένα άστοχο σουτ του Τσέριν στο ξεκίνημα και ένα σουτ του Μπακασέτα που μπλόκαρε ο Στρακόσα στο πρώτο μέρος, αλλά και μια προσπάθεια του Πελίστρι που κόντραρε και πέρασε κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, η Ένωση δεν ένιωσε καμία σοβαρή απειλή και σε αυτό οφείλεται αρκετά η εμφάνιση των δύο στόπερ των κιτρινόμαυρων.

Ο Ανδρέας Τεττέη που είχε δημιουργήσει... εφιάλτες στην άμυνα της ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι στον πρώτο γύρο αυτή τη φορά «σίγησε» με τον Μουκουντί να παίρνει προσωπική «ρεβάνς», ενώ και ο Ρέλβας ήταν επίσης σχεδόν αψεγάδιαστος στις αμυντικές του ενέργειες. Αμφότεροι κατάφεραν να περιορίσουν τις επιθετικές μονάδες των «πρασίνων» στο ντέρμπι και αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμούς τους στο Wyscout.

Οι αριθμοί των Μουκουντί και Ρέλβας στο ντέρμπι από το Wyscout

Ο Μουκουντί ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 3/4 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες και 5/8 κερδισμένες εναέριες διεκδικήσεις. Είχε 2/3 κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 4 κλεψίματα και 12 ανακτήσεις μπάλας καθώς και 6 απομακρύνσεις. Την ίδια στιγμή ο Ρέλβας κατέγραψε 3/5 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 3/4 κερδισμένες εναέριες διεκδικήσεις, 7 κλεψίματα και 11 ανακτήσεις μπάλας, ενώ είχε και 1 απομάκρυνση.

Παράλληλα, μπορεί η άμυνα της ΑΕΚ να εισέπραξε αρκετή πίεση από το πρέσινγκ των παικτών του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, με τους «πράσινους» να «χτυπάνε» στο build up των παικτών του Νίκολιτς, ωστόσο αμφότεροι ολοκλήρωσαν το ματς με ικανοποιητικά ποσοστά στο passing game. Ο 28χρονος Καμερουνέζος στόπερ είχε συνολικά 83% επιτυχημένες μεταβιβάσεις, με 75% εύστοχες προωθητικές πάσες και 3/5 επιτυχημένες μπαλιές στο τελευταίο τρίτο, ενώ ο 26χρονος Πορτογάλος στόπερ είχε 85% επιτυχημένες μεταβιβάσεις, με 75% σωστές προωθητικές πάσες και 100% επιτυχημένες μπαλιές στο τελευταίο τρίτο.

Ήταν ακόμα μια εμφάνιση που δείχνει ότι Μουκουντί και Ρέλβας έχουν ταιριάξει πολύ καλά στο κέντρο της αμυντικής γραμμής του Νίκολιτς, με τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό να λειτουργεί φέτος ως δεξιός στόπερ, σε μια θέση που αισθάνεται και αποδίδει πολύ καλύτερα σε αντίθεση με εκείνη του αριστερού στόπερ. Επιπλέον και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια κάτι που βοηθάει πολύ στο στυλ παιχνιδιού του Νίκολιτς.