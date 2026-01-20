ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς: «Έχουμε τερματίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ζενίτ»
Ο Βάνια Ντρκούσιτς έχει αποτελέσει μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ στην τρέχουσα περίοδο του Ιανουαρίου, ωστόσο μέχρι στιγμής η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει.
Σύμφωνα μάλιστα με ό,τι προκύπτει από τη Ρωσία δύσκολα φαίνεται πως το συγκεκριμένο ζήτημα θα έχει θετική έκβαση καθώς όπως υπογραμμίζει η ρωσική Sport Express, ο ΠΑΟΚ μετέφερε πως οι επαφές με τη Ζενίτ δεν υφίστανται πλέον.
«Έχουμε ουσιαστικά τερματίσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ», ήταν η τοποθέτηση από το τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ στη ρωσική ιστοσελίδα.
Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και τη φετινή σεζόν μετράει 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Ζενίτ.
