Οι Ρώσοι βλέπουν «τελειωμένη» τη μεταγραφή Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ

Ως υπόθεση που βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της παρουσιάζουν τα ρωσικά ΜΜΕ τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ.

Ως υπόθεση που βρίσκεται κοντά στην τελική της ευθεία παρουσιάζεται στα ρωσικά ΜΜΕ η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ στον ΠΑΟΚ, με τα δημοσιεύματα να τονίζουν πως οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβένο αμυντικό.

Σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ στη Ρωσία, η υπόθεση εξελίσσεται θετικά και ο Ντρκούσιτς βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, με την τελική έκβαση να εξαρτάται πλέον από τις λεπτομέρειες που αφορούν τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τη Ζενίτ.

Η συνολική συμφωνία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει ελαφρώς τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο τόσο ο ίδιος όσο και η Ζενίτ εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο ενός πρόωρου «διαζυγίου».

Από τη μία πλευρά, ο Ντρκούσιτς επιθυμεί να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή ομάδα με παρουσία στις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ από την άλλη ο ρωσικός σύλλογος προχωρά σε αναπροσαρμογή του ρόστερ του, λόγω των περιορισμών στον αριθμό των ξένων παικτών που μπορεί να χρησιμοποιεί.