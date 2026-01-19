Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στην κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής.

Το βράδυ της Δευτέρας (19/1) πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, για το 2026. Μεταξύ των παρεβρισκόμενων ήταν και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, ο οποίος είχε πάει και πέρυσι στην αντίστοιχη εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό και μίλησε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην κοπή πίτας της ΕΠΣΑΝΑ έδωσε το παρών και ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.