Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3.

Ο Λεβαδειακός νίκησε στο Αγρίνιο 3-1 τον Παναιτωλικό και πλέον ελίναι το μεγάλο φαβορί για την 4η θέση, αφού είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο.

Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε μόλις στο 3' με δεξί σουτ εκτός περιοχής του Κωστή, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπάλτσι.

Στο 10' ο Παλάσιος γύρισε τη μπάλα από δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε, αλλά πάνω στον Μπάλτσι, ο οποίος σε κενή εστία σκόραρε για το 2-0.

Το 3-0, σε σέντρα από αριστερά του Μπάλτσι, πέτυχε με θαυμάσια κεφαλιά ο Λιάγκας στο 44' και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Πεντρόσο, ο οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ο Παναιτωλικός μετά το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο του Λεβαδειακολύ, βελτιώθηκε στο δεύτερο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 63' με αριστερό σουτ του Ενκολόλο.

Τα highlights του αγώνα