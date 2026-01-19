Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Λεβαδειακός νίκησε στο Αγρίνιο 3-1 τον Παναιτωλικό και πλέον ελίναι το μεγάλο φαβορί για την 4η θέση, αφού είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο.
Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε μόλις στο 3' με δεξί σουτ εκτός περιοχής του Κωστή, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπάλτσι.
Στο 10' ο Παλάσιος γύρισε τη μπάλα από δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε, αλλά πάνω στον Μπάλτσι, ο οποίος σε κενή εστία σκόραρε για το 2-0.
Το 3-0, σε σέντρα από αριστερά του Μπάλτσι, πέτυχε με θαυμάσια κεφαλιά ο Λιάγκας στο 44' και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Πεντρόσο, ο οποίος ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο Παναιτωλικός μετά το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο του Λεβαδειακολύ, βελτιώθηκε στο δεύτερο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 63' με αριστερό σουτ του Ενκολόλο.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.