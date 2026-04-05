Παπαδόπουλος: «Θέλουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τον Άρη και μίλησε για το ευρωπαϊκό όνειρο του Λεβαδειακού.

Ο προπονητής του Λεβαδειακού μίλησε στα κανάλια Novasports μετά το 1-1 με τον Άρη και είπε αρχικά ότι… «είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίρνει αποτέλεσμα μέσα από το καλό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη σε στιγμές του παιχνιδιού στις οποίες, στην κανονική διάρκεια, ήμασταν αποτελεσματικοί όπως στο στήσιμο του παιχνιδιού αλλά και στο σετ παιχνίδι. Προφανώς κάποιες φορές παίζει ρόλο και ο αντίπαλος όταν κάτι δεν πάει καλά και ο Άρης ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, στο δεύτερο ημίχρονο ηρεμήσαμε, κρατήσαμε μπάλα και γενικώς ακολουθήσαμε το πλάνο που έχουμε και φτάσαμε στην ισοφάριση.

Συνολικά ήταν ένα παιχνίδι με πάθος και ένταση αλλά χωρίς ποιότητα. Είναι σημαντικό για μας ότι κρατήσαμε τη διαφορά από τον Άρη».

Εκεί αναφέρθηκε στο όνειρο της Ευρώπης. «Θέλουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο γιατί αντιμετωπίζουμε ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Συνεπώς θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα συναισθήματά μας. Θέλω να βλέπω την ομάδα να παίζει έτσι όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τέλος θα μπορούσαμε να νικήσουμε ή και να χάσουμε, γι’ αυτό θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα».