Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: Ο Ενκολόλο μείωσε σε 3-1

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

Ο Ενκολόλο μείωσε σε 3-1 για τον Παναιτωλικό κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Παναιτωλικός στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο δραστήριος, πίεσε τον Λεβαδειακό και στο 63' μείωσε το σκορ σε 3-1, με γκολ του Ενκολόλο.

Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με αριστερό διαγώνιο σουτ μείωσε το σκορ.

Το γκολ του Παναιτωλικού

Στο 65' σε σουτ του Ματσάν, ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Τσόκαϊ, αλλά ο παίκτης του Λεβαδειακού είχε δεμένα τα χέρια του στο σώμα και δεν υπήρχε παράβαση.

Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Παναιτωλικός

     

