Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: Ο Ενκολόλο μείωσε σε 3-1
Ο Παναιτωλικός στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο δραστήριος, πίεσε τον Λεβαδειακό και στο 63' μείωσε το σκορ σε 3-1, με γκολ του Ενκολόλο.
Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με αριστερό διαγώνιο σουτ μείωσε το σκορ.
Το γκολ του Παναιτωλικού
Στο 65' σε σουτ του Ματσάν, ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Τσόκαϊ, αλλά ο παίκτης του Λεβαδειακού είχε δεμένα τα χέρια του στο σώμα και δεν υπήρχε παράβαση.
Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Παναιτωλικός
