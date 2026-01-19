Ο Ενκολόλο μείωσε σε 3-1 για τον Παναιτωλικό κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Παναιτωλικός στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο δραστήριος, πίεσε τον Λεβαδειακό και στο 63' μείωσε το σκορ σε 3-1, με γκολ του Ενκολόλο.

Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με αριστερό διαγώνιο σουτ μείωσε το σκορ.

Το γκολ του Παναιτωλικού

Στο 65' σε σουτ του Ματσάν, ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Τσόκαϊ, αλλά ο παίκτης του Λεβαδειακού είχε δεμένα τα χέρια του στο σώμα και δεν υπήρχε παράβαση.

Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Παναιτωλικός