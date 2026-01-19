ΑΕΚ, μεταγραφές: «Σενάριο» για τον Πέντρο Μπικάλιο της Καραμπάγκ
Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση χαφ που θα ενισχύσει το ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς για το απαιτητικό δεύτερο μισό της σεζόν. Μια περίπτωση που «συνδέθηκε» με το Δικέφαλο μέσω δημοσιεύματος από το εξωτερικό είναι ο Πέντρο Μπικάλιο.
Ο δημοσιογράφος Φαούντ Αλακμπάροφ υποστηρίζει πως η Ένωση αναμένεται να καταθέσει πρόταση στην Καραμπάγκ για τον Βραζιλιάνο μέσο, ενώ αναφέρει πως οι Κιτρινόμαυροι παρακολουθούν την περίπτωση του εδώ και ένα εξάμηνο.
AEK Athens is expected to make an official offer for Qarabag midfielder 🇧🇷 Pedro Bicalho at the end of the season. The Greek club has been monitoring the midfielder for the past six months.January 19, 2026
Ο 24χρονος ύψους 1,78μ. μέσος, αγωνίζεται κυρίως στο «6» αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει τόσο στο «8», όσο και στο «10».Το περασμένο καλοκαίρι πήγε ως ελεύθερος από την Παλμέιρας στην Καραμπάγκ και την τρέχουσα σεζόν μετράει 28 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 6 σε ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase του Champions League, ενώ έχει δώσει και δυο ασίστ.
Πάντως, παρά το δημοσίευμα, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πως ο Μπικάλιο είναι στη λίστα των χαφ που εξετάζουν στην ΑΕΚ.
