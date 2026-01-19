Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι έκανε το 0-2 στο 10'!
Ο Λεβαδειακός έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο Αγρίνιο εναντίον του Παναιτωλικού. Μετά το 1-0 του Κωστή στο 3', ο Μπάλτσι πέτυχε το 2-0 στο 10'.
Σε έναν τρομερό συνδυασμό, που ξεκίνησε από την άμυνα, ο Παλάσιος από δεξιά γύρισε στον Πεντρόσο, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε, αλλά πάνω στον Μπάλτσι και ο Αργεντινλός ψύχραιμα πλάσαρε για το 2-0.
Ο Παλάσιος πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Κουτσερένκο στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα την έστρωσε τον Μπάλτσι, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.
Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού
Στο 12' ο Λεβαδειακός άγγιξε και το 3-0, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε το δεξί σουτ του Παλάσιος!
