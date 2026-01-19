Ο Λεβαδειακός μπήκε φουριόζος και στο 3' προηγήθηκε με τον Κωστή του Παναιτωλικού.

Ο Λεβαδειακός μπήκε με τρομερή ορμή στο Αγρίνιο και στο 3' προηγήθηκε με τον Γιάννη Κωστή, έπειτα από το δεύτερο κόρνερ που κέρδισε στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Σε εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, η άμυνα δεν απομάκρυνε και ο 25χρονος Κύπριος μέσος με δεξί δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουτσερένκο.

Δίπλα στον γκολκίπερ του Παναιτωλικού, υπήρχε παίκτης του Λεβαδειακού, ο Βήχος, εκτεθειμένος, σε ένα γκολ που θύμισε το αλησμόνητο ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το 2018...

Ο Πολυχρόνης περίμενε ενημέρωση από τον Τζήλο στο VAR, το γκολ μέτρησε κανονικά και ο Λεβαδειακός μπήκε μπροστά στο σκορ με το τρίτο γκολ του Κωστή στη Super League την τρέχουσα περίοδο.

Το 1-0 του Λεβαδειακού