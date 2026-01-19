Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη φορ Πάτρικ Μίγιτς, με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτμπεργκ, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Όπως αναμενόταν, ο Πάτρικ Μίγιτς είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη φορ με τη μορφή δανεισμού από την Χάρτμπεργκ της Αυστρίας, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, της τάξης των 700.000 ευρώ.

Την τρέχουσα σεζόν ο ύψους 1,87μ. striker μετράει με τους Αυστριακούς 15 συμμετοχές, με 5 γκολ και 2 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 18 γκολ και 8 ασίστ σε 39 εμφανίσεις. Το συμβόλαιο του με τη Χάρτμπεργκ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Θυμίζουμε πως για το «9» η Κηφισιά προχώρησε και στην επένδυση με την αγορά του Δημήτρη Θεοδωρίδη από την Ντε Γκράαφσαπ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Patrik Mijic, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Patrik Mijic αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού -με οψιόν αγοράς- από την TSV Hartberg και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο φόρεσε τη φανέλα της TSV Hartberg, με την οποία είχε συνολικά 23 γκολ και 9 ασίστ σε 54 συμμετοχές.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».