Πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας της σεζόν με την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία διεξάγεται σήμερα με τις επτά αναμετρήσεις να έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Στην κορυφή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θέλουν να μπουν από την πρώτη θέση στα play offs. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν στους 57 βαθμούς με τους τρεις πρωτοπόρους να έχουν τον ρόλο του φαβορί.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό με αρκετές απουσίες (Μιχαηλίδης, Γιακουμάκης, Ζίβκοβιτς, Κένι, Ιβανούσετς), με τους κυανέρυθρους να έχουν βαθμολογικό κίνητρο για να βρεθούν στη ζώνη 5-8.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται χωρίς τον Έσε την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους βυσσινί να έχουν απόσταση πέντε βαθμών από τη διακεκαυμένη ζώνη.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί στην Allwyn Arena την Κηφισιά με τον Νίκολιτς να μην υπολογίζει στους τιμωρημένους Πένραϊς και Μαρίν, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να βρίσκεται δύο βαθμούς μακριά από τη ζώνη 5-8.

Ο τέταρτος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR που «καίγεται» για βαθμούς στην ουρά της βαθμολογίας χωρίς τους Κάτρη, Γεντβάι και Κοντούρη.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για τη ζώνη των 5-8 τόσο αυτή που διεξάγεται στη Λιβαδειά μεταξύ του Λεβαδειακού και του Ατρόμητου όσο και εκείνη στο Κλεάνθης Βικελίδης μεταξύ του Αρη και του ΟΦΗ, ενώ ο Παναιτωλικός θέλει να διατηρήσει ή και να αυξήσει την απόσταση ασφαλείας από τις επικίνδυνες θέσεις φιλοξενώντας στο Αγρίνιο τον ουραγό Πανσερραϊκό, ο οποίος προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι της παραμονής.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Κυριακή 22/3 (19:00)

Αστέρας ΑΚΤΟR - Παναθηναϊκός (NovaSports Prime)

ΑΕΚ - Κηφισιά (CosmoteSport 4)

Αρης - ΟΦΗ (NovaSports 2)

Βόλος - ΠΑΟΚ (CosmoteSport 3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (NovaSports 4)

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet (CosmoteSport 2)

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός (CosmoteSport 7)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. ΑΕΚ 57

4. Παναθηναϊκός 46

----------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Αρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

---------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 25

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας ΑΚΤΟR 17

14. Πανσερραϊκός 16