Κηφισιά, μεταγραφές: Στην Αθήνα ο Μίγιτς

Βασίλης Μπαλατσός
Patrik Mijic

Ο Κροάτης φορ Πάτρικ Μίγιτς βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκλήρωσει τη μεταγραφή του στην Κηφισιά, ως δανεικός από την Χάρτμπεγκ.

Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή για την επιθετικής της ενίσχσυη. Ο λόγος για τον Κροάτη φορ, Πάτρικ Μίγιτς. Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αποκάλυψε τη συμφωνία του κλαμπ των Βορείων Προαστίων με τη Χάρτμπεργκ για τον δανεισμό του 27χρονου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Μάλιστα όπως προκύπτει ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του. Στη συμφωνία για το δανεισμό προβλέπεται και οψιόν αγοράς της τάξης των 700.000 ευρώ.

