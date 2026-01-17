Κηφισιά, μεταγραφές: Στην Αθήνα ο Μίγιτς
Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή για την επιθετικής της ενίσχσυη. Ο λόγος για τον Κροάτη φορ, Πάτρικ Μίγιτς. Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αποκάλυψε τη συμφωνία του κλαμπ των Βορείων Προαστίων με τη Χάρτμπεργκ για τον δανεισμό του 27χρονου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.
Μάλιστα όπως προκύπτει ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του. Στη συμφωνία για το δανεισμό προβλέπεται και οψιόν αγοράς της τάξης των 700.000 ευρώ.
🚨🇬🇷 EXCL | Kifisia are closing in on Patrik Mijic from Hartberg.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 17, 2026
A full agreement has been reached between the clubs for a loan with an option to buy set at €700k, and medicals are scheduled for Monday.
The Croatian striker is ready for a new chapter in Greek football. pic.twitter.com/qrUREklE5O
