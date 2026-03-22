ΑΕΚ - Κηφισιά: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ καλείται να κλείσει την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της Κηφισιάς, η οποία ψάχνει... υπέρβαση για να μπει στο 5-8. Ο Δικέφαλος χρειάζεται τρίποντο ώστε να μπει στα Play Offs όντας στην κορυφή της βαθμολογίας και με βάση τα αποτελέσματα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού θα φανεί εάν θα έχει συγκάτοικο ή συγκάτοικους.
Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου. Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Πινέδα - Περέιρα στα χαφ, ακραίοι μεσοεπιθετικοί Μάνταλος - Κοϊτά και δίδυμο στην επίθεση Γιόβιτς - Βάργκα.
Σε σύγκριση με την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Τσέλιε οι αλλαγές είναι οι Βίντα, Περέιρα, Μάνταλος και Βάργκα, αντί των Μουκουντί, Μαρίν (τιμωρημένος), Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα.
Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο θα κατεβάσει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη αγωνιστική, στη νίκη επί του Βόλου.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Γκρούγιτς, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι
Η σύνθεση της Κηφισιάς: Ραμίρεζ - Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον Σόουζα, Πόμπου, Αντόνισε - Χριστόπουλος
Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο είναι οι: Ξενόπουλος, Μποτία, Σιμόν, Μίγιτς,Μπένι, Νούνελι, Χουχούμης, Θεοδωρίδης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ταβάρες.
