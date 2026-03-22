Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ καλείται να κλείσει την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της Κηφισιάς, η οποία ψάχνει... υπέρβαση για να μπει στο 5-8. Ο Δικέφαλος χρειάζεται τρίποντο ώστε να μπει στα Play Offs όντας στην κορυφή της βαθμολογίας και με βάση τα αποτελέσματα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού θα φανεί εάν θα έχει συγκάτοικο ή συγκάτοικους.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου. Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Πινέδα - Περέιρα στα χαφ, ακραίοι μεσοεπιθετικοί Μάνταλος - Κοϊτά και δίδυμο στην επίθεση Γιόβιτς - Βάργκα.

Σε σύγκριση με την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Τσέλιε οι αλλαγές είναι οι Βίντα, Περέιρα, Μάνταλος και Βάργκα, αντί των Μουκουντί, Μαρίν (τιμωρημένος), Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο θα κατεβάσει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη αγωνιστική, στη νίκη επί του Βόλου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Γκρούγιτς, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι

Η σύνθεση της Κηφισιάς: Ραμίρεζ - Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον Σόουζα, Πόμπου, Αντόνισε - Χριστόπουλος

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο είναι οι: Ξενόπουλος, Μποτία, Σιμόν, Μίγιτς,Μπένι, Νούνελι, Χουχούμης, Θεοδωρίδης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ταβάρες.