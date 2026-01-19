Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για το μεγάλο διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό ως το φινάλε της σεζόν, μετά την ντροπιαστική ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ με σκορ 4-0, σε ένα ματς που σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Δεκτό. Όμως, αυτό δεν αναιρεί πως ο φωτεινός πίνακας της OPAP Arena στο φινάλε της βραδιάς έγραψε ένα σκορ – ντροπή για το τριφύλλι. Οι πράσινοι έβαλαν ένα λιθαράκι στον τοίχο με τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα στον φετινό μαραθώνιο.

Στο μυαλό του κόσμου, πλέον, έχει διαχωριστεί η ιστορία «πρωτάθλημα» από την ιστορία «Κύπελλο και Ευρώπη». Εν μέρει λογικό αν σκεφτεί κανείς πως στη Stoiximan Superleague οι πράσινοι απέχουν πολύ από τον στόχο που θα έπρεπε να έχουν βάσει της ιστορίας τους αλλά και των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί από τον ιδιοκτήτη για την στελέχωση του ρόστερ και του προπονητικού τιμ. Από την άλλη, στο Κύπελλο οι πράσινοι βρίσκονται ήδη στους ημιτελικούς, όπου τους περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ στην Ευρώπη είναι με το 1,5 πόδι στη νοκ άουτ φάση του Europa League. Όλα λογικά ως εδώ.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ηχεί πάρα πολύ άσχημα μια φωνή λογικής που ενδέχεται να λέει «ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει τον Λεβαδειακό για να μπει στην τετράδα». Είναι «ξένο», είναι παράταιρο, για το όνομα του συλλόγου, αλλά και για το μπάτζετ της ομάδας, να συζητάμε για το αν θα προσπεράσει το τριφύλλι το (εξαιρετικό) σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η μεγάλη εικόνα, όμως, δεν αφορά αποκλειστικά στην τέταρτη θέση. Βρισκόμαστε ακόμα στα μέσα του Γενάρη και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού το πρότζεκτ που άρχισε να «τρέχει» τον περασμένο Οκτώβρη.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλοι να βοηθήσουν, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο καθένας από την δική του πλευρά. Πρώτα και κύρια οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί η ομάδα να βρίσκεται, μεσούσης της σεζόν, σε φάση αναδόμησης του ρόστερ. Μπορεί πολλοί από αυτούς να αντιλαμβάνονται πως, ενδεχομένως, το καλοκαίρι θα αποχωρήσουν. Άλλωστε, εκ των πραγμάτων το κύμα των μεγάλων αλλαγών στο ρόστερ, θα έρθει το καλοκαίρι.

Ο προπονητής από την πλευρά του θα πρέπει να περιορίσει τις δοκιμές που σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπουν σε τακτική φιλικών προετοιμασίας. Πολλά από τα ρίσκα που πήρε, άλλωστε, δεν τον δικαίωσαν στο φινάλε τόσο του ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όσο και αυτού κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εξυπακούεται πως αν χαθεί το τρένο της τετράδας θα μιλάμε για ένα ιστορικό κάζο. Θα μιλάμε για από τις χειρότερες σελίδες στα βιβλία της πράσινης ιστορίας. Παραπάνω από προφανές ότι σε ένα τέτοιο απευκταίο σενάριο, το βάρος που θα πέσει στις πλάτες όλων, θα είναι τεράστιο. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ανταποκριθεί στο μίνιμουμ των απαιτήσεων. Μπορεί ουδείς να περίμενε το τριφύλλι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όμως από αυτό το σημείο, μέχρι το να χάνει με αυτόν τον τρόπο ένα ντέρμπι, υπάρχει χαώδης απόσταση.

Σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχουν «σκάλες», βαθμίδες. Είναι ξεκάθαρο πως το πρόσημο στο τέλος της περιόδου, θα είναι «μείον». Εκτός και αν η ομάδα μας εκπλήξει στο Europa League. Ας το κάνει κι εδώ είμαστε να βγούμε και να παραδεχθούμε τη λάθος πρόβλεψη. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, όμως, για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο ως το φινάλε της σεζόν είναι να πάθει την μικρότερη δυνατή ζημιά. Τη ζημιά, δηλαδή, αυτήν που δεν θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες για την εξέλιξη του πρότζεκτ που δουλεύεται.

Η λογική λέει πως σε αυτήν κατεύθυνση θα είναι και οι όποιες επιλογές ως το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Θα πρόκειται, δηλαδή, για ποδοσφαιριστές που θα είναι απόλυτα έτοιμοι να μπουν και να προσφέρουν την επόμενη μέρα το πρωί. Όπου «να προσφέρουν», σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να κάνουν την διαφορά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει το περιθώριο να δώσει χρόνο προσαρμογής σε ποδοσφαιριστές με μεγάλη προοπτική μεν, αλλά χωρίς αυτοί να είναι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Δεν έχει, επίσης, ούτε το περιθώριο, ούτε την ανάγκη, από παίκτες που δεν είναι σε θέση να αποτελέσουν ξεκάθαρη ποιοτική αναβάθμιση.

