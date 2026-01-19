Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από την εμφατική επικράτηση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ πήρε με εμφατικό τρόπο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια επικρατώντας 4-0 για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο, σκόραρε άλλα τέσσερα τέρματα εις βάρος των πρασίνων.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ αποθεώθηκε τη στιγμή της αλλαγής του από την κατάμεστη OPAP Arena, με τους παίκτες της Ένωσης στο φινάλε να πανηγυρίζουν μαζί με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ Μάριο Ηλιόπουλο και τον κόσμο.

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV: