Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο ματς με την Τσέλιε στη Σλοβενία χάρη σε ακόμα ένα γκολ με κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς, από εκτέλεση κόρνερ του Ραζβάν Μαρίν.

Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο πρώτο ματς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League. Ο Δικέφαλος πήρε προβάδισμα από τα αποδυτήρια με ακόμα ένα γκολ από στατική φάση στην τρέχουσα σεζόν, προερχόμενο από το «χρυσό» κεφάλι του Μπάρναμπάς Βάργκα.

Μόλις στο τρίτο λεπτό ο «σπεσιαλίστας» στατικών φάσεων της Ένωσης, Ραζβάν Μαρίν, εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ούγγρος φορ απέδειξε ξανά τη δεινότητα του στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Ο Ρουμάνος έφτασε τις 8 ασίστ σε 38 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, ενώ ο 31χρτονος επιθετικός έφτασε τα πέντα γκολ σε 11 συμμετοχές με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Αξιοσημείωτο, πως ο Βάργκα έχει σκοράρει σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα σε μια σεζόν και έφτασε τα 11 γκολ στα τουρνουά της UEFA στην τρέχουσα σεζόν. Έξι στα προκριματικά του Champions League, τέσσερα στη League Phase του Europa League και ένα (μέχρι στιγμής) απόψε για τους «16» του Conference League