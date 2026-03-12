Ο Μπάρναμπας Βάργκα με το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει σκοράρει και στις τρεις διοραγανώσεις της UEFA, στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποδεικνύεται... λίρα 100 για την ΑΕΚ και μέχρι στιγμής δικαιώνει την υπέρβαση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος «killer» σε 11 ματς έχει φτάσει ήδη τα πέντε γκολ με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα τέσσερα με το κεφάλι, προς επίρρωση της ικανότητας του στον αέρα.

Ο 31χρονος επιθετικός χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα, καθώς άνοξε το σκορ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην έδρα της Τσέλιε και πέτυχε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα.

Ο διεθνής φορ έχει σκοράρει την τρέχουσα σεζόν και στις τρεις διοργανώσεις της UEFA! Εκτός από το γκολ στο ματς με τους Σλοβένους για τους «16» του Conference League είχε βρει δίχτυα με τη Φερεντσβάρος τόσο στα προκριματικά του Champions League (6 γκολ/6 εμφανίσεις), όσο και στη League Phase του Europa League (4 γκολ/6 εμφανίσεις).

Συνολικά, ο Βάργκα μετράει στην τρέχουσα σεζόν 25 γκολ και 7 ασίστ σε 40 ματς με τις δυο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις.