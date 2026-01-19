ΑΕΚ: Αλλάζει και τυπικά η ονομασία της OPAP Arena

ΑΕΚ: Αλλάζει και τυπικά η ονομασία της OPAP Arena

Δημήτρης Βέργος
Το γήπεδο της ΑΕΚ από OPAP Arena μετονομάζεται σε Allwyn Arena

bet365

Από OPAP Arena το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα μετονομαστεί σε Allwyn Arena με την επιγραφή από το κεντρικό κτίριο να αλλάζει.

Το μεγάλο deal μεταξύ της Allwyn και του ΟΠΑΠ φέρνει αλλαγές καθώς από εδώ και στο εξής η νέα εταιρία θα φέρει την επωνυμία Allwyn, κάτι το οποίο θα μετονομάσει και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το εμπορικό όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ από τη μέρα που άνοιξε τις πύλες του ήταν OPAP Arena, ωστόσο με τα νέα δεδομένα θα μετονομαστεί σε Allwyn Arena.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας (19/1) βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τα συνεργεία να αφαιρούν τη μεγάλη επιγραφή της OPAP Arena από το κεντρικό κτίριο πίσω από τον Ατσάλινο Δικέφαλο Αετό.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Σύντομα πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα επιγραφή με το Allwyn Arena που θα μετονομάζει και επίσημα το γήπεδο της ΑΕΚ.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα