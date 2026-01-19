ΑΕΚ: Αλλάζει και τυπικά η ονομασία της OPAP Arena
Το μεγάλο deal μεταξύ της Allwyn και του ΟΠΑΠ φέρνει αλλαγές καθώς από εδώ και στο εξής η νέα εταιρία θα φέρει την επωνυμία Allwyn, κάτι το οποίο θα μετονομάσει και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το εμπορικό όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ από τη μέρα που άνοιξε τις πύλες του ήταν OPAP Arena, ωστόσο με τα νέα δεδομένα θα μετονομαστεί σε Allwyn Arena.
Ήδη από το πρωί της Δευτέρας (19/1) βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τα συνεργεία να αφαιρούν τη μεγάλη επιγραφή της OPAP Arena από το κεντρικό κτίριο πίσω από τον Ατσάλινο Δικέφαλο Αετό.
Σύντομα πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα επιγραφή με το Allwyn Arena που θα μετονομάζει και επίσημα το γήπεδο της ΑΕΚ.
