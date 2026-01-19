Τέσσερα γκολ με πέντε σουτ

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την ΑΕΚ του Γιόβιτς, το σόου του ΠΑΟΚ και τον δρόμο για την σωτηρία που ξαφνικά δυσκόλεψε για πολλούς.

O ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κερδίζοντας τον ΟΦΗ και τον ΠΑΟ αντίστοιχα προσπέρασαν τον Ολυμπιακό που ζήτησε και πήρε την αναβολή του παιγνιδιού του με τον Αστέρα στην Τρίπολη ενόψει του παιγνιδιού του Τσάμπιονς λιγκ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στην 17η αγωνιστική δεν άλλαξε όμως μόνο η βαθμολογία σε επίπεδο κορυφής, αλλά και στη ουρά. Το ξύπνημα της ΑΕΛ, που χάρη στην πρακτικότητα του Σάββα Παντελίδη μοιάζει άλλη ομάδα μετά την διακοπή, δημιουργεί κι εκεί νέα δεδομένα. Τα σημερινά ματς (Παναιτωλικός - Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος) έγιναν λίγο περισσότερο σημαντικά.

Ας πούμε μερικά πράγματα για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Ο αμείλικτος Γιόβιτς

Ο Γιόβιτς έγραψε ιστορία στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (4-0) πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα τρία κόντρα στους Πράσινους στο ματς της Λεωφόρου το κατόρθωμα του γίνεται εντυπωσιακό. Ο Γιόβιτς είναι το μεγαλύτερο εφετινό κερδισμένο στοίχημα της ΑΕΚ – κι ένα από τα μεγαλύτερα που η Ενωση έχει κερδίσει στην ιστορία της. Ηρθε κουβαλώντας, όχι μια, αλλά τρεις χρονιές γεμάτες δυσκολίες και κάνει πράγματα που στην ΑΕΚ ένα σέντερ φορ είχε να κάνει χρόνια. Βασικός στην ανάστασή του είναι ο κόουτς Νίκολιτς που τον πίστεψε από την αρχή και τον χρησιμοποιεί όπως πρέπει: δεν ζητάει από αυτόν πολλά τρεξίματα, έφτιαξε μια επίθεση στα μέτρα του (χθες χρησιμοποιεί στην αρχή δίπλα του τον Βάργκα για να έχει η άμυνα του ΠΑΟ ένα ακόμα φορ να ασχοληθεί κι ο Σέρβος να έχει χώρους – πράγμα που φέρνει το γκολ του 1-0 – κυρίως ως συμπατριώτης του και γνώστης του έχει βρει τον κουμπί του. Ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι κιόλας φρόντισε να τονώσει την αυτοπεποίθησή του, μιλά σε κάθε ευκαιρία για αυτόν πολύ κολακευτικά, τον έχρισε ηγέτη της ομάδας, τον κέρδισε. Κι ο Γιόβιτς αυτή την ειδική συμπεριφορά του κόουτς την ανταποδίδει. Χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που με την είσοδο των Κοϊτά και Ζοάο Μάριο, ο Γιόβιτς βρήκε και πιο πολλές πάσες, ο Σέρβος φορ διέλυσε τον ΠΑΟ με πέντε αγγίγματα της μπάλας. Μετά το υπέροχο γκολ στην αρχή, εκμεταλλεύεται την κακή άμυνα του ΠΑΟ σε μια στημένη φάση στο 57΄ παίρνει το ριμπάουντ για να σκοράρει χωρίς πίεση στο 65΄και είναι εκεί που πρέπει για να πάρει την ασίστ από τον Ρότα που με μια απλή προσποίηση έχει εξαφανίσει τον Κώτσιρα και τον Παντελίδη στο 79΄. Θα μπορούσε αμέσως μετά να βάλει και πέμπτο γκολ, αλλά ο Λαφόν, κι ενώ η άμυνα του ΠΑΟ βρίσκεται σε κατάσταση πανικού του είπε όχι. Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι δείχνοντας υπομονή και ψυχραιμία απέναντι στο πρέσινγκ του ΠΑΟ στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να είναι άψογοι, και τον Νίκολιτς έτοιμο να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε κίνηση προσπάθησε να κάνει ο Μπενίτεθ για να γυρίσει το ματς.

Τι κάνει ο Μπενίτεθ

Κι ο ΠΑΟ; Ο ΠΑΟ ζει μια εφιαλτική χρονιά τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Όλα ξεκινάνε από την τεχνική του καθοδήγηση, που αποδεικνύεται περιπετειώδης. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ μας είπε ότι η πρόθεσή του είναι να πάει στην λογική της ειδικής ανάγνωσης του κάθε παιγνιδιού: «θα έχουμε στόχο κάθε ματς που έχουμε μπροστά μας» είπε. Τώρα γίνεται κατανοητό τι προσπαθεί: ο Ισπανός προσπαθεί κάθε φορά να παρουσιάσει μια ομάδα κατάλληλη για το κάθε παιγνίδι που έχει μπροστά της σύμφωνα με την ανάλυσή του. Ολο αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία κεντρική ιδέα, παρά η συνεχής αναζήτηση μιας ενδεκάδας που θα αποδειχτεί κατάλληλη – είναι σαν τα προηγούμενα να μην παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟ πχ έκανε ένα καλούτσικο ματς με τον Αρη για το κύπελλο, αλλά στην Opap Arena κατέβηκε με άλλη ενδεκάδα. Σε μια τέτοια λογική, αν ο ΠΑΟ αναγκαστεί να αλλάξει κάτι στην διάρκεια του ματς, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Χθες αποφάσισε να παίξει με στόπερ του Τουμπά και Γεντβάι, να χρησιμοποιήσει τον Τσέριν δίπλα στον Τσιριβέγια, να στείλει στο γήπεδο ένβα σούπερ επιθετικό σχήμα με τον Μπακασέτα πίσω από τους Ζαρουρί, Πελίστρι και Τεττέη. Όταν ο ΠΑΟ άνοιξε το σκορ ο Ισπανός άρχισε να αλλάζει τις θέσεις των κυνηγών πιστεύοντας πως αρκεί αυτό για να βρει γκολ. Στο ημίχρονο έβγαλε τον Ζαρουρί για να βάλει τον Παντελίδη δίπλα στον Μπακασέτα και πίσω από τον Τεττέη – το έκανε και με τον Πελίστρι στην αρχή και μετά το 20ο λεπτό. Αλλά η έξοδος του Ζαρουρί άδειασε την αριστερή πλευρά του ΠΑΟ και ο Κότσιρας βρέθηκε τρομερά εκτεθειμένος. Κι ο ΠΑΟ κατάρρευσε.

Ο Ισπανός πρέπει να βρει μια κεντρική ιδέα. Ακόμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Καλές είναι οι τακτικές προσαρμογές και οι αναλύσεις, αλλά ο ΠΑΟ δεν έχει βασικούς, δεν έχει σχήμα, δεν έχει τρόπο στην επίθεση. Και εν τέλει είναι για την ώρα σαν να μην έχει προπονητή.

Σόου για ένα ημίχρονο

Προπονητή έχει ο ΠΑΟΚ, ένα από τους καλύτερους στην ιστορία του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξέρει πως όταν μια ομάδα είναι σε φόρμα, δεν έχει να φοβηθεί απουσίες και προβλήματα: όποιος αγωνίζεται θα εκτελέσει το πλάνο. Εχοντας κάμποσους βασικούς γριπωμένους δεν δίστασε να παρουσιάσει ένα άλλο ΠΑΟΚ με έξι παίκτες που δεν ξεκίνησαν κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά είχαν τεράστια όρεξη να αποδείξουν πως όποτε ο προπονητής τους χρειαστεί θα είναι έτοιμοι. Ο ΟΦΗ, που είχε κάνει το δικό του θαύμα κόντρα στην ΑΕΚ την Τετάρτη προσφερόταν για να δοκιμαστεί ένα πειραματικό σχήμα καθώς είχε κι αυτός τις απουσίες του. Ο Λουτσέσκου έστειλε στο γήπεδο μια επίθεση με Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης και τον νεαρό Χατσίδη ζητώντας πίεση από την αρχή και γκολ νωρίς ώστε να μην αρχίσει ο ΟΦΗ να ελπίζει ότι θα κάνει αποτέλεσμα. Ο Χαντσίδης άρπαξε την ευκαιρία και κάνοντας ένα μεγάλο ματς οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο 3-0 του πρώτου ημιχρόνου: σκόραραν ο Πέλκας, ο Γιακουμάκης και ο Τάισον αλλά αυτός, ήταν μέσα και στα τρία γκολ – το πρώτο από τα οποία ήρθε αφού ο ΠΑΟΚ άλλαξε 14 πάσες! Ο ΟΦΗ είχε κι αυτός τις απουσίες του (Νους και Λαμπρόπουλος αποβλήθηκαν στην Οpap Arena την Τετάρτη) και κινδύνεψε με συντριβή. Ο Χρήστος Κόντης είναι τυχερός γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την Πέμπτη το ματς – κλειδί με την Μπέτις. Στο δεύτερο ημίχρονο ησύχασε.

Η ΑΕΛ επιστρέφει

Η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Αρη για όποιον καταλαβαίνει μόνο έκπληξη δεν ήταν. Ο Άρης πήγε στην Λάρισα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό του για το κύπελλο Ελλάδος που ήταν ο μεγάλος στόχος του: δηλαδή απογοητευμένος και ζαλισμένος. Ο Άρης έχει χαθεί από το περασμένο καλοκαίρι. Μπορεί να συσπειρωθεί και να αντιδράσει στο Βικελίδης απέναντι στους άλλους μεγάλους, παίζοντας για την ιστορία και το γόητρο του, αλλά στην ομάδα δεν υπάρχει καμία σειρά από το ξεκίνημα της χρονιάς: απλά κόσμος πάει κι έρχεται. Υπάρχουν πάνω από 35 ποδοσφαιριστές και έρχονται κι άλλοι – χωρίς όπως φαίνεται να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος αφού πρώτα από όλα λείπει το σκαρί μιας ομάδας. Ο Άρης μπήκε ζαλισμένος στο ματς και απέναντι σε μια ψυχωμένη ομάδα που είχε δείξει την βελτίωση της ήδη στο προηγούμενο ματς κόντρα στην Κηφισιά (όταν και έχασε την νίκη στις καθυστερήσεις) βρέθηκε να χάνει με 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό: τον γκολ του Σαγκάλ είναι ο ορισμός του γκολ που δέχεται μια ομάδα που δεν έχει καθόλου το μυαλό της στο γήπεδο. Αλλά και ό,τι ακολούθησε ήταν προβληματικό: ένα σουτ στην εστία της ΑΕΛ, ήταν όλη η επιθετική παραγωγή του. Ο καλός Σάββας Παντελίδης έπαιξε με τα νεύρα του (και με τρία στόπερ) γνωρίζοντας πως ο Αρης είναι τόσο ευάλωτος ψυχολογικά που αν βρεθεί πίσω στο σκορ θα πνιγεί από τα άγχη του – όπως κι έγινε. Η ΑΕΛ βρήκε μόλις χθες την πρώτη νίκη της εντός έδρας. Ωστόσο στη Λάρισα είναι φανερό ότι υπάρχει πλέον πίστη ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αν απλά είχε κρατήσει την νίκη με την Κηφισιά θα ήταν σήμερα πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Σάββας Παντελίδης το δρόμο προς την σωτηρία τον ξέρει.

Η Κηφισιά μετά τις πωλήσεις

Νίκη μετά από τρεις μήνες και την πρώτη με προπονητή τον Σαραγόσα πήρε και ο Πανσερραϊκός που το Σάββατο λυγίσει την Κηφισιά με 2-1 χάρη σε ένα γκολ του νεαρού Μασκανάκη στις καθυστερήσεις: έχει προηγηθεί φάουλ στον Πόμπο, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι άδικο. Η ομάδα του Λέτο χωρίς να είναι καλύτερη (ειδικά στην αρχή του ματς) προηγήθηκε με ένα γκολ του Χριστόπουλου στο 30΄ όταν όμως ο Γκελασβίλι ισοφάρισε στο 59΄το ματς άλλαξε. Το έκρινε τελικά η χρήση αλλαγή του κόουτς Σαραγόσα ο νεαρός Μασκανάκης στο 93΄ενώ ο Λέτο έμοιαζε να έχει συμβιβαστεί με την ισοπαλία. Μετά την πώληση των Παντελάκη, Τετέη η Κηφισιά εμφανώς έχει μπλέξει. Εχει ήδη μαζέψει αρκετούς βαθμούς (19) λογικά δεν θα κινδυνέψει και ίσως η αναβολή του παιγνιδιού της με τον ΠΑΟΚ της κάνει καλό. Αλλά απέναντι στην ΑΕΛ και στον Πανσερραϊκό έκανε μόλις 1 βαθμό. Και να βρει ομάδες σε ποιο δύσκολη θέση από αυτές στην συνέχεια μοιάζει απίθανο.