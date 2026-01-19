Ρότα για την ασίστ στον Γιόβιτς: «Έχουμε μία προσωπική συμφωνία»

Ο Λάζαρος Ρότα αποκάλυψε στις δηλώσεις του πως έχει μια... συμφωνία με τον Λούκα Γιόβιτς, και γι' αυτό δεν τελείωσε ο ίδιος τη φάση του 79ου λεπτού.

Ονειρικό ήταν το βράδυ της Κυριακής (18/1) για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θριάμβευσε με 4-0 του Παναθηναϊκού στο πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι του 2026, πιάνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας τον ΠΑΟΚ.

Η Ένωση ήταν καταιγιστική από την αρχή του παιχνιδιού, με τον Λούκα Γιόβιτς φυσικά να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή με το «καρέ» που σημείωσε, φτάνοντας συνολικά τα 7 γκολ σε 2 ματς απέναντι στους «πράσινους», μετά το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο.

Το 4ο και τελευταίο γκολ του Σέρβου, ήρθε στο 79', όταν ο Λάζαρος Ρότα έκανε ωραία ενέργεια, αφήνοντας πίσω Πελίστρι και Κώτσιρα, πριν «σπάσει» την μπάλα για τον συμπαίκτη του, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να τελειώσει και ο ίδιος τη φάση. Σε σχετική ερώτηση, ο δεξιός μπακ του «Δικέφαλου» εξήγησε πως υπάρχει μια... προσωπική συμφωνία με τον Γιόβιτς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα.

«Μπήκα σε πειρασμό, αλλά έχουμε μία προσωπική συμφωνία με τον Λούκα, δεν χρειάζεται να την ξέρετε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.

Οι πρώτες μου σκέψεις που μου έρχονται είναι ότι είμαι ευγνώμων για όλες αυτές τις βραδιές που έχω ζήσει με την ΑΕΚ εδώ και τόσα χρόνια. Είμαι ένα παιδί που αγαπάει την ομάδα πολύ. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Οπως είδατε και με τον ΟΦΗ και τι ακολούθησε. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία και εμείς και οι οπαδοί. Αλλά είναι πολύ ωραίο να είσαι μέσα σε τέτοια ιστορική νίκη. Με ένα ποδόσφαιρο πολύ καλό και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Το προσπαθήσαμε πάρα πολύ και δώσαμε το 100%».

Για την κριτική και τα social και το αν ένιωσαν αδικημένοι μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ:

«Δεν είναι θέμα αδικίας. Η κριτική ήταν σωστή. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, τσάμπα αποκλειστήκαμε από το Κύπελλο. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά από ένα τέτοιο σερί νικών που έχουμε κάνει αυτούς τους μήνες, με μία ήττα στο τρίμηνο, νομίζω ότι όλο αυτό ήταν άδικο προς το πρόσωπό μας. Πρέπει όμως να έχουμε μια ισορροπία και να κρατάμε τα πόδια μας στο έδαφος και να προσπαθούμε ακόμη περισσότερο, γιατί δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι στις προπονήσεις και σαν ομάδα πρέπει να παλεύουμε για το καλύτερο γιατί έτσι θα έρθουν και τα αποτελέσματα».

Για το ποια είναι τελικά η συμφωνία με τον Γιόβιτς:

«Δεν πρόκειται να σας πω. Αμα θέλει ο ίδιος θα σας πει, αλλά πέρα από την πλάκα δεν είμαι και ο πρώτος σκόρερ. Είδα τον Λούκα ότι έκανε την κίνηση. Οπότε καλά έκανα που την γύρισα και μπήκε το γκολ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αλλά τώρα κοιτάμε ήδη τον επόμενο αγώνα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε αποτέλεσμα».