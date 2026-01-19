Με έξι Έλληνες στο αρχικό σχήμα απέναντι στον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα μήνυμα που είχε να ακουστεί πολλά χρόνια συνδυάζοντας αποτέλεσμα και έντονο ελληνικό στοιχείο.

ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ με μία σύνθεση που είχε ξεχωριστή ιστορική βαρύτητα, καθώς στο αρχικό σχήμα βρέθηκαν έξι Έλληνες ποδοσφαιριστές: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Χατσίδης, Πέλκας και Γιακουμάκης.

Κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από τη σεζόν 2020/21, επί ημερών Άμπελ Φερέιρα, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (0-1) για την 10η αγωνιστική των play off, στις 16 Μαΐου 2021, όταν είχαν ξεκινήσει οι Πασχαλάκης, Μιχαηλίδης, Λύρατζης, Τσιγγάρας, Τζόλης και Κωνσταντέλιας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να είναι διαθέσιμος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενώ μόλις τρεις από τους επτά (Ζαφείρης, Τσιφτσής, Γιακουμάκης) που τελικά αγωνίστηκαν εναντίον του ΟΦΗ, αποκτήθηκαν με μεταγραφή. Οι υπόλοιποι τέσσερις αποτελούν «προϊόντα» της ασπρόμαυρης ακαδημίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυση του συλλόγου στο ελληνικό στοιχείο.

Τα δύο από τα τρία γκολ του Δικεφάλου σημειώθηκαν, μάλιστα, από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Δημήτρης Πέλκας άνοιξε τον δρόμο, φτάνοντας παράλληλα τα 50 γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε το σερί του.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ παρατάχθηκε με επτά Έλληνες στην ενδεκάδα, με τον Χρήστο Κόντη να ξεκινά τους Χριστογεώργο, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Κωστούλα, Πούγγουρα, Καραχάλιο και Αποστολάκη.

Συνολικά, 13 από τους 22 παίκτες που βρέθηκαν στο χορτάρι ήταν Έλληνες – μια εικόνα σπάνια για τη Super League.

Στη συνέχεια του αγώνα, το ελληνικό στοιχείο ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, με τον γεννημένο το 2007, Ανέστη Μύθου, να περνά στο ματς για τον ΠΑΟΚ και τους γεννηθέντες το 2008 Καινουργιάκη και Χνάρη να παίρνουν χρόνο συμμετοχής για τον ΟΦΗ, σε ένα βράδυ που είχε και έντονο… μέλλον.