Πολλοί Έλληνες παίκτες βρίσκονται στις ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Super League, οι ξένοι να είναι συντριπτικά περισσότεροι στις ελληνικές ομάδες είναι γνωστό. Τα τελευταία χρόνια, πολλές προσπαθούν να το αλλάξουν αυτό, να στηρίζονται στα τμήματα υποδομής και ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία. Ο Δικέφαλος, άλλωστε, έχει πάλι ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα Κ19.

Στην αναμέτρηση της Τούμπας, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ παρατάχθηκαν με 13 Έλληνες! Οι 13 στους 22 ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες, ποσοστό 59%! Μοιάζει απίθανο. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου έχει στην ενδεκάδα τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη, Ζαφείρη, Χατσίδη, Πέλκα, Γιακουμάκη. Έξι παίκτες, ενώ ο Χρήστος Κόντης ξεκινάει 7 Έλληνες. Συγκεκριμένα, θα παίξουν από την αρχή οι Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αντίθετα, οι περισσότεροι είναι ξένοι. Οι μοναδικοί Έλληνες, αφού έμεινε εκτός και ο Κωνσταντέλιας, λόγω ίωσης, είναι οι Μέρος, Μύθου, Μοναστηρλής. Όλα παιδιά της Ακαδημίας του.

Ο ΟΦΗ έχει 8, όσους θα ξεκινήσουν! Σύνολο 15 Έλληνες στην αποστολή. Στον πάγκο του ΟΦΗ βρίσκονται οι Λίλο (γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από την Αλβανία), Κατσίκας, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Λαγουδάκης, Χνάρης, Τσαλπατούρος, Θεοδοσουλάκης.