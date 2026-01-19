Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League και το Ελλάδα - Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει ο «τελικός» πρόκρισης της Ελλάδας στους «4» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο που διεξάγεται φέτος στο Βελιγράδι της Σερβίας. Μετά τη σαρωτική νίκη επί της Τουρκίας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 19:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πριν ξεκινήσουν τα ματς, δείτε όλο το ρεπορτάζ από τα παιχνίδια της Κυριακής (18/1) στους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Στις 18:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, με τον αγώνα να μεταδίδεται live στο Cosmote Sport 2. Στις 20:00 ακολουθεί το Βόλος - Ατρόμητος, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας