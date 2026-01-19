Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν την αποστολή στο Κορωπί

Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες των οπαδών στο Κορωπί
Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και τη βαριά ήττα που υπέστη ο Παναθηναϊκός με 4-0 για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, η αποστολή των «πρασίνων» πήγε στο Κορωπί όπου την περίμεναν οπαδοί του «τριφυλλιού».
Η μικρή μερίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν εκεί αποδοκίμασε έντονα την ομάδα, όταν έφτασε και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο, δείχνοντας έτσι την απογοήτευσή τους για το αποτέλεσμα, αλλά και για την εικόνα που έδειξε το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ στο αθηναϊκό ντέρμπι.
Στο σημείο υπήρχαν και αστυνομικές δυνάμεις για παν ενδεχόμενο, όμως εν τέλει δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Λίγο αργότερα αποχώρησαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.