Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν την αποστολή στο Κορωπί

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Κορωπί και αποδοκίμασαν την αποστολή όταν έφτασε στο προπονητικό κέντρο.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και τη βαριά ήττα που υπέστη ο Παναθηναϊκός με 4-0 για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, η αποστολή των «πρασίνων» πήγε στο Κορωπί όπου την περίμεναν οπαδοί του «τριφυλλιού».

Η μικρή μερίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν εκεί αποδοκίμασε έντονα την ομάδα, όταν έφτασε και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο, δείχνοντας έτσι την απογοήτευσή τους για το αποτέλεσμα, αλλά και για την εικόνα που έδειξε το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Στο σημείο υπήρχαν και αστυνομικές δυνάμεις για παν ενδεχόμενο, όμως εν τέλει δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Λίγο αργότερα αποχώρησαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.