Λούκα Γιόβιτς: Καρέ γκολ μετά τον Νους του ΟΦΗ
Ο Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ έγραψε ιστορία κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού πέτυχε 4 γκολ στο εντυπωσιακό 4-0 της Ένωσης επί του τριφυλλιού.
Την περασμένη αγωνιστική ο Αργεντινός εξτρέμ του ΟΦΗ Τιάγκο Νους πέτυχε επίσης 4 γκολ στη νίκη της ομάδας του επί του Αστέρα Aktor, επίσης με 4-0.
Ο Γιόβιτς και ο Νους, λοιπόν, ισοφάρισαν ότι και ο παλαίμαχος φορ του Παναθηναϊκού, ο τρομερός Κριστόφ Βαζέχα και ο εκτελεστής του Ολυμπιακού, ο Αλέκος Αλεξανδρής, το 1997. Ο Βαζέχα τον Μάιο του 1997 πέτυχε 4 γκολ στο εντός έδρας 7-0 των πράσινων επί της Καστοριάς και μία εβδομάδα αργότερα, ο Αλεξανδρής έκανε το ίδιο στην εκτός έδρας νίκη των ερυθρόλευκων με 5-3 επί της Ξάνθης.
Στο soccerbase αναφέρεται: «Ο Τιάγκο Νους και ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχαν καρέ σε διαδοχικές αγωνιστικές (11.01.2026 και 18.01.2026). Αυτό είχε να συμβεί 29 χρόνια. Το είχαν καταφέρει ο Κριστόφ Βαζέχα (11.05.1997) και ο Αλέκος Αλεξανδρής (18.05.1997)».
