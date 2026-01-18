Ο Λούκα Γιόβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό έγραψε ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ μετά τον Ντέμη Νικολαϊδη.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης ήταν παίκτης σύμβολο για την ΑΕΚ. Ποιο κοινό στοιχείο μπορεί να έχει με τον απίθανο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με 4 γκολ υπέγραψε τον θρίαμβο της ομάδας του με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ντέμης ήταν ο τελευταίος παίκτης της ΑΕΚ που πέτυχε 4 γκολ σε ένα ματς, σε επίπεδο Super League. Το έκανε τον Μάρτιο του 2000 σε ματς εναντίον του Ιωνικού.

Το έκανε πιο πρόσφατα ο Ντακόλ, αλλά σε ματς στη Γ' Εθνική εναντίον του Αγίου Νικολάου. Τελευταίος ξένος επίσης που πέτυχε 4 γκολ ήταν ο Μπατίστα το μακρινό 1989 σε παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο!

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο soccerbase: «Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε καρέ για την ΑΕΚ, κάτι που είχε να κάνει παίκτης της σε επίσημο ματς από 01.03.2014 (Αλεξάντερ Ντακόλ με Άγιο Νικόλαο), ενώ σε αγώνα Α' Εθνικής από τις 19.03.2000 (Ντέμης Νικολαϊδης με Ιωνικό). Τελευταίος ξένος της με καρέ ο Μπατίστα 28.10.1989 με Πανιώνιο».