Μετά την βαριά ήττα από την ΑΕΚ, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να κόψει το ρεπό της Δευτέρας και έτσι οι «πράσινοι» θα έχουν κανονικά προπόνηση.

Μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για το πρωτάθλημα και παρά τη νίκη των «πρασίνων», ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να ακυρώσει το προγραμματισμένο ρεπό για την επόμενη Δευτέρα, δείχνοντας τον εκνευρισμό του για την εμφάνιση της ομάδας. Την Κυριακή στην OPAP Arena οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 4-0, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει, ότι έκανε και ο Τούρκος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού».

Ακύρωσε δηλαδή το ρεπό της Δευτέρας με τους «πράσινους» να πηγαίνουν κανονικά στο Κορωπί για προπόνηση, ημέρα που ουσιαστικά θα ξεκινήσει και η προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης με την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη για την League Phase του Europa League.