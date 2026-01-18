Μπενίτεθ: «Κάποιες φορές φαίνεται σαν να δεχόμαστε γκολ από το τίποτα»

Όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου μετά την βαριά ήττα του Παναθηναϊκού με 4-0 από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε πλήρως απογοητευμένος από το αποτέλεσμα και την αντίδραση του Παναθηναϊκού του μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος με την πίεση που εφάρμοσε και τα λάθη στα οποία ανάγκασε τον αντίπαλο της, όμως ήταν οι επιλογές της στο επιθετικό τρίτο που δεν της επέτρεψαν να γίνει και επικίνδυνη.

Κατέκρινε την αντίδραση που είχαν οι ποδοσφαιριστές του όταν δέχθηκαν το δεύτερο γκολ, αφού τόνισε πως ήταν «σαν να έχασαν την γη κάτω από τα πόδια τους» κι έπαψαν να παλεύουν.

Επεσήμανε πως αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουν, αυτές τις μεταπτώσεις στην νοοτροπία που βγάζει η ομάδα, που είναι στην ουσία ο λόγος που κι εκείνος κλήθηκε να έρθει εδώ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για την διαφορά που είχε η ομάδα στα δύο ημίχρονα:

«Στο πρώτο μέρος πιέζαμε, κρατούσαμε την μπάλα, τα πηγαίναμε καλά, το δεύτερο γκολ ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε.

Η αλήθεια είναι ότι με την καλή προσπάθεια που κάναμε, μείναμε πάλι πίσω στο σκορ με 1-0. Στο ημίχρονο είχαμε πίστη πως μπορούμε να το γυρίσουμε, όμως το δεύτερο γκολ μας έκοψε τα πόδια. Δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε. Θεωρώ πως το μυαλό μας χάλασε κάπως εκεί. Μπορούσαμε με ένα γκολ να μπούμε ξανά στο ματς, αλλά δεν το κάναμε και χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα γιατί έτσι είναι το ποδόφσαιρο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να παλεύεις και να κάνεις ό,τι μπορείς, εμείς δυστυχώς σήμερα δεν το κάναμε, πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε»

Για το βάρος της ήττας στο ψυχολογικό κομμάτι και το τι σκοπεύει να κάνει:

«Είναι μέρος της δουλειάς μας. Είμαστε εδώ τρεις μήνες. Πρέπει να μάθουμε και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα αυτό. Δεν μας αρέσει να χάνουμε σε οποιοδήποτε ματς, πόσο μάλλον σ' ένα ντέρμπι και με τον τρόπο αυτό. Ειδικά με την εικόνα που είχαμε στο πρώτο μέρος.

Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ, αυτές οι μεταπτώσεις. Η εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος ήταν καλή. Στο δεύτερο μέρος όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Είμαστε εδώ ούτε τρεις μήνες, αλλά ήρθαμε για να διορθώσουμε αυτή τη κατάσταση. Θα κάνουμε όλοι ότι καλύτερο μπορούμε για να αντιδράσουμε και να βελτιωθούμε».

Είναι για κείνον μία κακή βραδιά η αποψινή ήττα ή ένας διασυρμός όπως τον αισθάνονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού;

«Ο τρόπος που παίζαμε στο πρώτο μέρος είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ότι συνέβη σήμερα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί. Είμαστε απογοητευμένοι».

Για τα κλειδιά που έκριναν το αποτέλεσμα

«Σίγουρα μπορουμε να πούμε πολλά από τακτικής πλευράς. Πιέσαμε στο πρώτο μέρος, έκανε πολλά λάθη ο αντίπαλος στα οποία τον αναγκάσαμε εμείς. Δεν είχαμε ακρίβεια στο τελευταίο τρίτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε πως η αντίπαλη ομάδα πέτυχε τέσσερα γκολ με πέντε σουτ εντός εστίας και αυτή η ακρίβεια ήταν στην ουσία που έκρινε το αποτέλεσμα».

Για τις λίγες τελικές του Παναθηναϊκού και τα εύκολα γκολ που δέχθηκε:

«Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πολλές φορές φαίνεται σαν να δεχόμαστε γκολ από το τίποτα. Από την άλλη πλευρά ενώ καταφέρνουμε και κάνουμε καλά πράγματα, στο τελευταίο ένα τρίτο δυσκολευόμαστε να βρούμε καλές τελικές. Σ' αυτό παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι από δω και πέρα:

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι κάθε φορά σε όλες τις διοργανώσεις και να το κερδίζουμε. Το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό και πρέπει να δούμε τι επιλογές θα κάνουμε. Η δική μας δουλειά είναι να διαχειριστούμε την υπάρχουσα ομάδα και να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».