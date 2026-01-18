Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε 4 γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, σμπαράλιασε την άμυνα του Παναθηναϊκού και το τριφύλλι είναι πλέον το μεγαλύτερο «θύμα» στην καριέρα του Σέρβου άσου.

Η ΑΕΚ και ο Λούκα Γιόβιτς έχουν στήσει ένα απίθανο πάρτι στην OPAP Arena με καλεσμένους παίκτες που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού...

Ο Γιόβιτς μετά τα τρία γκολ στη Λεωφόρο, στη νίκη επί των πρασίνων με 3-2, πέτυχε 4 γκολ εντός έδρας κόντρα στην ίδια ομάδα. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος παίκτης κι από τις δύο ομάδες στην ιστορία του αθηναϊκού ντέρμπι, που πέτυχε καρέ τερμάτων! Αυτή τη φορά χωρίς να χρειαστεί πέναλτι. Ο Σέρβος φορ για δεύτερη φορά στην καριέρα του πετυχαίνει 4 γκολ. Την πρώτη, όμως, συνέχισε και σταμάτησε στα 5 γκολ. Ήταν σε αγώνα Άινχτραχτ - Φορτούνα Ντίσελντορφ, όταν πέτυχε 5 τέρματα για την ομάδα της Φρανκφούρτης στη νίκη της με 7-1.

Ο 28χρονος (23/12/97) επιθετικός της Ένωσης με 7 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον έβαλε στη λίστα με τα μεγαλύτερα θύματά του. Έχει σημειώσει 7 γκολ μόνο κόντρα στον Παναθηναϊκό και τη Σάλκε.

Αναλυτικά πέτυχε 5 γκολ τη σεζόν 2018-19 κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ στο 7-1 της Άιντραχτ (27', 34', 55', 69' 72').

Με τη Σάλκε έχει 7 γκολ, αλλά σε 7 ματς, ενώ με το τριφύλλι τα πέτυχε σε 2 αγώνες!

Τα γκολ κόντρα στη Σάλκε

2017-18

Άιντραχτ - Σάλκε 2-2 (1 γκολ)

2018-19

Άιντραχτ - Σάλκε 3-0 (2 γκολ)

Σάλκε - Άιντραχτ 1-2 (1 γκολ)

2020-21

Άιντραχτ - Σάλκε 3-1 (2 γκολ)

2017-18

Κύπελλο Γερμανίας

Σάλκε - Άιντραχτ 0-1 (1 γκολ)

Τρίτο μεγαλύτερο θύμα του είναι η Ίντερ. Κόντρα στους «νερατζούρι» είχε 4 γκολ, αλλά σε 7 παιχνίδια.