Λούκα Γιόβιτς: Ο Παναθηναϊκός δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του Σέρβου
Η ΑΕΚ και ο Λούκα Γιόβιτς έχουν στήσει ένα απίθανο πάρτι στην OPAP Arena με καλεσμένους παίκτες που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού...
Ο Γιόβιτς μετά τα τρία γκολ στη Λεωφόρο, στη νίκη επί των πρασίνων με 3-2, πέτυχε 4 γκολ εντός έδρας κόντρα στην ίδια ομάδα. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος παίκτης κι από τις δύο ομάδες στην ιστορία του αθηναϊκού ντέρμπι, που πέτυχε καρέ τερμάτων! Αυτή τη φορά χωρίς να χρειαστεί πέναλτι. Ο Σέρβος φορ για δεύτερη φορά στην καριέρα του πετυχαίνει 4 γκολ. Την πρώτη, όμως, συνέχισε και σταμάτησε στα 5 γκολ. Ήταν σε αγώνα Άινχτραχτ - Φορτούνα Ντίσελντορφ, όταν πέτυχε 5 τέρματα για την ομάδα της Φρανκφούρτης στη νίκη της με 7-1.
Ο 28χρονος (23/12/97) επιθετικός της Ένωσης με 7 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον έβαλε στη λίστα με τα μεγαλύτερα θύματά του. Έχει σημειώσει 7 γκολ μόνο κόντρα στον Παναθηναϊκό και τη Σάλκε.
Αναλυτικά πέτυχε 5 γκολ τη σεζόν 2018-19 κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ στο 7-1 της Άιντραχτ (27', 34', 55', 69' 72').
Με τη Σάλκε έχει 7 γκολ, αλλά σε 7 ματς, ενώ με το τριφύλλι τα πέτυχε σε 2 αγώνες!
Τα γκολ κόντρα στη Σάλκε
2017-18
Άιντραχτ - Σάλκε 2-2 (1 γκολ)
2018-19
Άιντραχτ - Σάλκε 3-0 (2 γκολ)
Σάλκε - Άιντραχτ 1-2 (1 γκολ)
2020-21
Άιντραχτ - Σάλκε 3-1 (2 γκολ)
2017-18
Κύπελλο Γερμανίας
Σάλκε - Άιντραχτ 0-1 (1 γκολ)
Τρίτο μεγαλύτερο θύμα του είναι η Ίντερ. Κόντρα στους «νερατζούρι» είχε 4 γκολ, αλλά σε 7 παιχνίδια.
