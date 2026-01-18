Μπενίτεθ: «Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μετά το 2-0»
Ο κόουτς Μπενίτεθ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV μετά το 4-0 στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός τόνισε ανάμεσα στα άλλα: «Η ΑΕΚ έκανε ένα καλό παιχνίδι. Εμείς δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μετά το 2-0. Όταν μετά το 2ο γκολ δέχεσαι και το 3ο και δεν καταφέρνεις να το διαχειριστείς (το παιχνίδι)... Να μας γίνει μάθημα. Δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό μέρος.
Δεν ήμασταν δυνατοί για να παλέψουμε. Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε». Ο Ισπανός τόνισε πώς το σκέλος της πνευματικής δύναμης πρέπει να αλλάξει καθώς υπάρχουν ακόμα πολλά ματς μπροστά για τον Παναθηναϊκό.
