Ο Μάρκο Νίκολιτς απέσυρε τους Ρότα και Γιόβιτς κι εκείνοι δέχθηκαν standing ovation από τους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Στο 84ο λεπτό και με το σκορ στο 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τραβήξει στον πάγκο τους Ρότα και Γιόβιτς, με το παιχνίδι να έχει πλέον «καθαρίσει».

Οι Γκεοργκίεφ και Μάνταλος πήγαν στην γραμμή για να περάσουν στις θέσεις τους και όταν ο κόσμος αντιλήφθηκε ποιοι επρόκειτο να βγουν προκάλεσε πραγματικό... χαλασμό.

Πρώτα αποχώρησε ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα, που ήταν «ζεστή» από την ενέργεια που είχε κάνει λίγα λεπτά πριν στο τέταρτο γκολ της ομάδας. Εκείνος σήκωσε το χέρι του και ευχαρίστησε τον κόσμο που δεν σταμάτησε να χειροκροτάει.

Ανίστοιχη αποθέωση γνώρισε και ο Λούκα Γιόβιτς, που βγήκε από το ματς έχοντας σκοράρει και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του, αλλά κι έχοντας φτάσει τα επτά γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό σε μόλις δύο ματς.

Ο Σέρβος «εκτελεστής» άκουσε ρυθμικά το όνομά του και δέχθηκε καθολικό χειροκρότημα από ολόκληρο το γήπεδο που παραληρούσε με την εμφάνισή του.