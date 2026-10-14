ΑΕΚ: Οι παίκτες της Κ19 πήγαν στην εξέδρα των οπαδών τους και πανηγύρισαν τη νίκη με τη Σαχτάρ

ΑΕΚ: Οι παίκτες της Κ19 πήγαν στην εξέδρα των οπαδών τους και πανηγύρισαν τη νίκη με τη Σαχτάρ

Newsroom
ΑΕΚ: Οι παίκτες της Κ19 πήγαν στην εξέδρα των οπαδών τους και πανηγύρισαν τη νίκη με τη Σαχτάρ

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Στους φίλους της ΑΕΚ πήγαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Κίνγκσμιντοου» οι παίκτες της Κ19 της Ένωσης πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη επί της Σαχτάρ.

Μεγάλο διπλό στο «Κίνγκσμιντοου» του Λονδίνου έκαναν οι παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ επικρατώντας με 2-1 της αντίστοιχης της Σαχτάρ με τέρματα των Φιλιππιάδη και Αργυρίου.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους μικρούς της Ένωσης στο Youth League, με τους παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ μετά τη λήξη του ματς να πηγαίνουν στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους πανηγυρίζοντας μαζί.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

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@Photo credits: INTIME
     

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