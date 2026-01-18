ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς (vid)
Στο 30ο λεπτό του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα από τα δεξιά.
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια της «OPAP Arena» στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ούσα μπροστά στο σκορ με 1-0, χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Ο Δικέφαλος στο πρώτο μέρος είχε και δοκάρι με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού.
Στο 30' ο Μίγιατ Γκάτσινοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και η μπάλα σταμάτησε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού του Αλμπάν Λαφόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.