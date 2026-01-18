Στο 30ο λεπτό του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα από τα δεξιά.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια της «OPAP Arena» στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ούσα μπροστά στο σκορ με 1-0, χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Ο Δικέφαλος στο πρώτο μέρος είχε και δοκάρι με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού.

Στο 30' ο Μίγιατ Γκάτσινοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και η μπάλα σταμάτησε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού του Αλμπάν Λαφόν.