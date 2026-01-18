ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Υπέροχη μπαλιά Λιούμπισιτς, 1-0 ο Γιόβιτς
Ο Λούκα Γιόβιτς μετά το χατ τρικ στο «διπλό» της ΑΕΚ στη Λεωφόρο σκόραρε ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς άνοιξε το σκορ και στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.
Στο 15ο λεπτό ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Σέρβος φορ έκανε την προβολή, ο Τιν Γεντβάι δεν τον πρόλαβε και η μπάλα πήγε στην κλειστή γωνία του Αλμπάν Λαφόν για το 1-0.
O 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 12 γκολ σε 27 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 8 στο πρωτάθλημα και τα 4 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Aπό την πλευρά του ο Αυστροκροάτης χαφ έφτασε τις τέσσερις ασίστ στην τρέχουσα σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.