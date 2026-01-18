Στο 15ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο Λούκα Γιόβιτς έκανε το 1-0 έπειτα από ασίστ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Ο Λούκα Γιόβιτς μετά το χατ τρικ στο «διπλό» της ΑΕΚ στη Λεωφόρο σκόραρε ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς άνοιξε το σκορ και στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο 15ο λεπτό ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Σέρβος φορ έκανε την προβολή, ο Τιν Γεντβάι δεν τον πρόλαβε και η μπάλα πήγε στην κλειστή γωνία του Αλμπάν Λαφόν για το 1-0.

O 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 12 γκολ σε 27 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 8 στο πρωτάθλημα και τα 4 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Aπό την πλευρά του ο Αυστροκροάτης χαφ έφτασε τις τέσσερις ασίστ στην τρέχουσα σεζόν.