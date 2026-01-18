Επιστροφές στον Βόλο εν' όψει του αγώνα με τον Ατρόμητο με τον Χουάν Φεράντο να έχει στην διάθεσή του τους Λάμπρου, Μύγα, Τζόκα, Φορτούνα, Γκονζάλες, Κύρκο και Τασιούρα.

Σημαντικό παιχνίδι για τον Βόλο στην μάχη που δίνει για την τετράδα, με την ομάδα του Χουάν Φεράντο να υποδέχεται την Δευτέρα (20:00) τον Ατρόμητο. Ο Ισπανός τεχνικός για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση θα έχει σαφώς λιγότερα προβλήματα καθώς επιστρέφουν στην αποστολή οι Λάμπρου, Μύγας, Τζόκα, Φορτούνα, Τασιούρας, Κύρκος και Γκονζάλες οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους απουσίαζαν από το ματς της Λειβαδιάς. Στον αντίποδα εκτός μένουν ο τραυματίας Μαρτίνες, αλλά και ο τιμωρημένος Μακνί.

Οι 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με τον Ατρόμητο (20.00, Πανθεσσαλικό) είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Γκονζάλες, Πίντσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου.