Ατρόμητος: Πρώτη αποστολή του Τσούμπερ για το ματς με τον Βόλο
Ο Ατρόμητος έβγαλε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο. Στην αποστολή της ομάδας του Περιστερίου για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο μπήκε για πρώτη φορά ο έμπειρος Στίβεν Τσούμπερ. Ο νεαποκτηθείς μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ατρόμητου θα είναι έτσι σε θέση να τον ενισχύσει.
Ο Τσούμπερ αφότου πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις έβαλε την υπογραφή του για 1,5 χρόνο, με τον Ατρόμητο να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το καλοκαίρι του 2027. Έχει πάρει την φανέλα με το Νο77.
