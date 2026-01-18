ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι εκλεκτοί του Μπενίτεθ
Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη απόψε(21:00) στο αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε την εξής ενδεκάδα για το Τριφύλλι:
Ο Λαφόν είναι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κώτσιρας, δεξιός ο Καλάμπρια και στο κέντρο της άμυνας ο Τουμπά με τον Γεντβάι.
Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στη μεσαία γραμμή.
Στο ένα φτερό της επίθεσης ο Πελίστρι, στο άλλο ο Zαρουρί και σέντερ φορ ο Τεττέη.
@Photo credits: INTIME
