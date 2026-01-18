Αντίνο στην άφιξή του: «Οι Αργεντινοί αφήνουμε την ψυχή μας στο γήπεδο»

Τι είπε ο Σαντίνο Αντίνο στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στο «Ελ.Βενιζέλος» για τον Παναθηναϊκό.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο, πάτησε Ελλάδα σήμερα Κυριακή (18/1) λίγα λεπτά πριν τις 15:00. Ο 20χρονος έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι από την πατρίδα του την Αργεντινή προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για να ενταχθεί στους Πράσινους, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Ο νεαρός εξτρέμ έφτασε στο «Ελ.Βενιζέλος» κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους απαντώτας στο πόσο εύκολα έγινε η μεταγραφή του, αλλά και στο αν είχε μιλήσει με κάποιον συμπατριώτη του πριν έρθει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαντίνο Αντίνο

Για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή του:

«Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού».

Για τη δυσκολία της μεταγραφής του

«Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω οτι χαίρομαι που ειμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγαλο σύλλογο».

Για το αν μίλησε με κάποιον άλλον Αργεντινό πριν έρθει με άλλον Αργεντινό

«Ναι μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ την Αθήνα»

Για την παρουσία των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό

«Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κανω κι εγώ»

Για το τι θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό

«Οι στόχοι που έχουμε όλοι είναι ξεκάθαροι, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας»