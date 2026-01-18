Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και τον αποκλεισμό - σοκ από τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καλείται να πάρει την πρώτη της νίκη για το 2026 στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση του Δικέφαλου.

Η ενδεκάδα του Σέρβου τεχνικού έχει δυο εκπλήξεις, καθώς ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επιστρέφει στη δράση και μάλιστα ως βασικός μετά τον τραυματισμό του, ενώ κόντρα στο Τριφύλλι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Νίκολιτς θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-2-2. O Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα. Πινέδα - Μαρίν χαφ, Λιούμπισιτς μέσα - δεξιά και αριστερά τον Γκατσίνοβιτς. Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.