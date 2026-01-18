Παντελίδης: «Αυτή η νίκη μπορεί να μας δώσει αυτοπεποίθηση» (vid)
Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να επικρατήσει του Άρη με 1-0 και να πετύχει την πρώτη εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, παίρνοντας μαζί και μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Μια νίκη που όπως ανέφερε και ο τεχνικός των «βυσσινί», Σάββας Παντελίδης θα δώσει στην ομάδα του αυτοπεποίθηση για την συνέχεια.
Αναλυτικά ο έμπειρος προπονητής μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είναι σημαντικό να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στην έδρα μας. Η ομάδα δεν έχει πάρει όσα αξίζει στο γήπεδό της και αυτή η νίκη απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα μπορεί να μας δώσει αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια αγχωθήκαμε, όμως ο αντίπαλος δεν δημιούργησε κάποια καθαρή ευκαιρία οπότε είμαι χαρούμενος».
