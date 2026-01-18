ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Λάθος του Χριστογέωργου, γκολ ο Πέλκας
Ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε αλλά προς την πλευρά του Πέλκα που δεν αστόχησε από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ.
Στο 18ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 με τον ΟΦΗ. Αριστερό σουτ από τη γραμμή της περιοχής ο Χατσίδης, απέκρουσε στην αριστερή γωνία ο Χριστογεώργος αλλά προς την πλευρά του Πέλκα. Εκείνος πήρε το ριμπάουντ κι άνοιξε το σκορ στον αγώνα αυτόν.
@Photo credits: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.