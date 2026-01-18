Ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε αλλά προς την πλευρά του Πέλκα που δεν αστόχησε από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ.

Στο 18ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 με τον ΟΦΗ. Αριστερό σουτ από τη γραμμή της περιοχής ο Χατσίδης , απέκρουσε στην αριστερή γωνία ο Χριστογεώργος αλλά προς την πλευρά του Πέλκα. Εκείνος πήρε το ριμπάουντ κι άνοιξε το σκορ στον αγώνα αυτόν.