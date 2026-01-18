Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωρά σε αλλαγές, έχοντας στο μυαλό και το παιχνίδι με τη Μπέτις

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση του πρωταθλήματος, φιλοξενώντας τον ΟΦΗ στην Τούμπα, λίγες ημέρες μετά τα συνεχόμενα απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια με Παναιτωλικό και Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να διαχειριστούν κόπωση και απουσίες, ενόψει και της αναμέτρησης με τη Μπέτις για το Europa League.

Οι ιώσεις έχουν επηρεάσει το ρόστερ του «Δικεφάλου», με αποτέλεσμα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να μην είναι καν στην αποστολή, ενώ το πολύ κλειστό ροτέισον στα προηγούμενα παιχνίδια οδηγεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε αρκετές αλλαγές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στον ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να γίνει χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση δυνάμεων.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Τσιφτσής. Στο κέντρο της άμυνας οι Μιχαηλίδης και Βολιάκο, με τον Λουτσέσκου να δίνει ανάσες στον Μπάμπα και την ευκαιρία στον Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεξιά παραμένει ο Κένι.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Ζαφείρης – Μεϊτέ συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες, με τον πρώτο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον Πειραιά.

Στην επίθεση, ο Πέλκας, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, μπορεί να πάρει θέση στο ένα άκρο, ενώ στο άλλο ξεκινάει ο νεαρός Χατσίδης. Στην κορυφή, ο Γιακουμάκης πήρε ξανά τη φανέλα του βασικού.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.